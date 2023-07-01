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فنون ومشاهير

مادونا تغادر المستشفى بعد أن أمضت أياما في العناية المركزة.. وهذا وضعها الصحي

Lebanon 24
01-07-2023 | 02:00
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غادرت نجمة موسيقى البوب الأميركية مادونا، المستشفى الذي أمضت فيه أياماً عدة في وحدة العناية المركزة إثر إصابتها بـ"عدوى بكتيرية حادة".
وقال مصدر مقرب من المغنية أن مادونا "تشعر بتحسن"، من دون أن يذكر متى خرجت من المستشفى.
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وفي وقت سابق، كشف مدير أعمالها جي أوسيري، الأربعاء، أنّ مادونا (64 عاماً) أُصيبت بعدوى "خطرة"، السبت الماضي، ما استدعى إدخالها المستشفى وإيداعها وحدة العناية المركزة، مشيراً إلى أنّ صحتها "تتحسن ومن المتوقع أن تُشفى تماماً".
ولفت أوسيري الى أن جولة مادونا التي تحمل عنوان "ذي سيليبريشن تور" وكان من المقرر أن تمتد في أميركا الشمالية وأوروبا قد تأجلت، إذ كان يُفترض أن تكون أولى حفلاتها في فانكوفر بغرب كندا في 15 تموز.
وبيعت تذاكر حفلاتها الـ 35 التي كان يُفترض أن تنطلق من فانكوفر ثم لاس فيغاس مروراً بمدن عدة في أميركا الشمالية بالكامل تقريباً.

وكان من المقرر أن تُكمل مادونا هذه الجولة الغنائية في أوروبا في، مع محطات مُنتظرة في لندن وباريس وبرلين وبرشلونة وأمستردام، لتُختتَم في الأول من كانون الاول المقبل. (فوشيا)
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