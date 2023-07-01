خطوبة حفيد عادل إمام... هل حضر جدّه الحفل؟

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شهدت أسرة "الزعيم" عادل إمام خطوبة حفيده عادل نجل المخرج رامي إمام، على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى فريدة أشرف وهي مدربة لياقة بدنية، وذلك في حفل عائلي اقتصر على حضور أسرتي العروسين، وبعض الأصدقاء المقربين.ولم تعلن أسرة "الزعيم" ما إذا كان قد حضر الحفل ورفض التقاط الصور له أو أن ظروفه الصحية حالت دون الحضور.وعادل رامي إمام هو الحفيد الأكبر للفنان عادل إمام، وسبق وتحدث عن جده وأنه أول الداعمين له وأحب الفن من خلاله فكان يذهب معه إلى مواقع التصوير. (لها)