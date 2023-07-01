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فنون ومشاهير

إعلامي معروف يكشف: "أكلت أنا وأسرتي لحم حمير لمدة 20 عاماً" (فيديو)

Lebanon 24
01-07-2023 | 08:05
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فجّر إعلامي مصري شهير مفاجأة صادمة، حيث أكد أنه ظل هو وأسرته يتناولون لحم حمير لمدة 20 عاما كاملة دون علمهم.
 
وظهر الإعلامي المصري محمود سعد في فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك أكد فيه أنه وأسرته تناولوا، في غفلة من أمرهم، لحم الحمير طوال 20 عاماً بعد أن تعرضوا لخديعة من جزار كانوا يتعاملون معه وكان محله يقع في نطاق سكنهم.
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وتابع الإعلامي المصري أن والدته كانت تشتري اللحم من هذا الجزار، وفي أحد الأيام، وبعد 20 عاماً كاملة، ذهبت كعادتها لشراء اللحم منه لتفاجأ أن المحل مغلق بالشمع الأحمر.

وأضاف أنها اكتشفت أن سبب الغلق هو أن السلطات عثرت على لحم حمير بالمحل، وتأكدت أن الجزار كان يبيع لحوم الحمير لعملائه طوال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الأمر كان مفاجأة صادمة للعائلة وظل أفرادها لفترة طويلة وهم لا يصدقون ما حدث. (العربية) 
 

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