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فنون ومشاهير

بعدما قال "بدي فقّعها"... كيف ردّت إليسا على زياد برجي؟ (فيديو)

Lebanon 24
01-07-2023 | 09:02
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أصدرت الفنانة إليسا أغنيتها الجديدة "بتمايل على الـbeat" بشكل منفرد.

وغرّدت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أن الأغنية متوّفرة على موقع "يوتيوب" وأهم التطبيقات الموسيقية.

وجاء طرح الأغنية بعد يوم واحد على تصريحات الفنان زياد برجي عن إرادته "تحطيم قلب إليسا"، من خلال إصراره على أداء أغنية "أنا وبس" من ألحانه، والتي أصدرها تحت عنوان "وبطير"، رغم الحكم القضائي الذي صدر لصالح الأخيرة.
 
وقال برجي: "ما بدا هلقد إذا حدا غنّى أغنيته أحلى منها، بدّي فقّعها وضلّ غنيها". (لها)
 
 
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