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فنون ومشاهير
بحفل حاشد.. النجم العالمي روبرتو بولي يفتتح مهرجانات بعلبك الدولية
Lebanon 24
01-07-2023
|
16:00
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انطلقت الليلة الاولى من مهرجانات بعلبك الدولية بحفل حاشد للنجم العالمي روبرتو بولي وفرقته بحضور حشد ديبلوماسي تقدمته السفيرة الاميريكية دوروثي شيا وعدد كبير من السفراء المعتمدين في لبنان، اضافة الى محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ورئيسة لجنة مهرجانات بعلبك الدولية السيدة نايلة دوفريج ووزير الثقافة محمد المرتضى، كما كان لافتا حضور زوجة قائد الجيش السيدة نعمة عون التي حظيت بترحيب استثنائي وتصفيق قوي من جمهور بعلبك.
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النجم العالمي روبرتو بولي اضفى الكثير من السحر على روعة المكان، ناقلا الحاضرين الى فضاء من الابداع، ما جعلنا نشعر اننا اصبحنا نحلق فوق الهياكل، خصوصًا ان الموسيقى لعبت دورها في هذا الاطار.
ومع انطلاق الليلة الاولى، تؤكد مهرجانات بعلبك الدولية انها تستطيع بفضل جمهورها ومحبيها والمؤمنين بقضية الهوية الثقافية في لبنان ان تستمر في تصدير الابداع الى اقطار العالم قاطبة وهذا ما أكدت عليه رئيسة اللجنة السيدة نايلة دوفريج في كلمتها قبل انطلاق الحفل.
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