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فنون ومشاهير

تزوجت 11 مرة.. فنانة مصرية شهيرة تُعلن انفصالها عن زوجها الـ 12!

Lebanon 24
02-07-2023 | 08:00
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انفصلت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق وزوجها مدير التصوير هيثم زنيتا.

وحذف الثنائي صور بعضهما على مواقع التواصل وألغيا المتابعة.
 
 
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وأعلنت الممثلة المصرية الخبر لصحف مصرية مساء أمس السبت، وقالت: "ربنا يكتب الخير لكل حد فينا بإذن الله، وهنفضل طول عمرنا أصدقاء بإذن الله".

وكانت عبد الرازق قد أعلنت في كانون الأول 2022 انفصالها عن زوجها هيثم زنيتا، مشيرة إلى أن قرار الانفصال جاء بشكل هادئ وراقٍ، إلا أنهما عادا وتراجعا عن القرار .

وتزوجت غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا عام 2020، خلال تصويرها مسلسل "سلطانة المعز"، فيما بدأت قصة تعارفهما على بعضهما في كواليس مسلسل "حكاية حياة" عام 2013، وشاركها بالتصوير في مجموعة من الأعمال الأخرى، التي قدمت بطولتها غادة ومنها "لحم الغزال"، وفيلم "ليلة البيبي دول".

يُشار إلى ان عبد الرازق تزوجت 12 مرة.

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