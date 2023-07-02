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فنون ومشاهير

بفستان ضيق.. نادين الراسي تستمتع بوقتها ولقاء حار مع فنان عربي شهير (صور)

Lebanon 24
02-07-2023 | 03:18
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نشرت الممثلة نادين الراسي صورا وفيديوهات عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت نادين بفستان اسود ضيق خلال حضورها حفلة الفنان سيف نبيل في بيروت.
 
 
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وظهرت نادين مع نبيل في كواليس الحفل، وبدت سعيدة ومستمتعة بالحفل.
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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