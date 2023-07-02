بفستان ضيق.. نادين الراسي تستمتع بوقتها ولقاء حار مع فنان عربي شهير (صور)

نشرت الممثلة نادين الراسي صورا وفيديوهات عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وظهرت نادين بفستان اسود ضيق خلال حضورها حفلة الفنان سيف نبيل في بيروت.

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وظهرت نادين مع نبيل في كواليس الحفل، وبدت سعيدة ومستمتعة بالحفل.