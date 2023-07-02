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فنون ومشاهير

داليدا خليل ترقص بالمايوه على البحر.. شاهدوا الصور

Lebanon 24
02-07-2023 | 04:28
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نشرت الممثلة داليدا خليل صورا وفيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص عبر تطبيق انستغرام.

وظهرت داليدا بملابس البحر في أحد المنتجعات السياحية وهي ترقص تستمتع بوقتها.
 
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ولفت المتابعون رشاقة داليدا علما انها تمارس الرياضة والرقص بشكل دائم.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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