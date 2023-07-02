داليدا خليل ترقص بالمايوه على البحر.. شاهدوا الصور

نشرت الممثلة داليدا خليل صورا وفيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص عبر تطبيق انستغرام.



وظهرت داليدا بملابس البحر في أحد المنتجعات السياحية وهي ترقص تستمتع بوقتها.

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ولفت المتابعون رشاقة داليدا علما انها تمارس الرياضة والرقص بشكل دائم.



