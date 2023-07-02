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فنون ومشاهير

رحمة رياض و"صفحة جديدة" بأكثر من ربع مليون

Lebanon 24
02-07-2023 | 11:00
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حققت رحمة رياض أكثر من ربع مليون مشاهدة و تصدرت الترند في أغلبية البلدان العربية بعد يوم واحد من إطلاق ثاني أغاني البومها "أنا اليوم"، و حملت الأغنية اسم "صفحة جديدة" من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر و توزيع محبّ الراوي؛ فهل تكون صفحة جديدة من نجاحات وإنجازات رحمة العديدة؟
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وكانت رحمة وبعد مسيرة نجاح استمرت لأكثر من عقد بين شركة Music is my life  جددت تعاقدهما لخمس سنوات جديدة. انجازاتٍ كثيرة حققها الطرفان، وامل كبير لمستقبل أفضل لجيل جديد من الفنانيين ان هم آمنوا بأن الخطة والأهداف يتساويان مع الموهبة والابداع، استطاعوا الوصول وتكرار التجربة. (نواعم)          

المصدر: نواعم
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