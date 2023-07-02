لطيفة تعلق على خلافها مع إليسا في حفل "تريو نايت"

Advertisement

خلال الجزء الثاني من لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" الذي تقدمه على قناة cbc، كشفت الفنانة التونسية لطيفة للمرة الأولى أسباب خلافها مع الفنانة إليسا في حفل "تريو نايت"، والذي اتهمها البعض بتعمّد غناء المقطع الخاص بالمطربة اللبنانية خلاله.وأوضحت لطيفة أن بروفات الحفل مسجلة بالصوت والصورة، وشاهدها القائمون على الحفل بعد هذا الموقف، مشيرة إلى أنها لم تغن سوى المقاطع التي تم وضعها في البروفات.وتابعت: "أقسم بالله العظيم إني غنيت الجزء اللي عملت عليه بروفة فقط، ومزودتش أي حاجة، ومشوفتش الريأكشن اللي عملته إليسا غير لما رجعت الفندق ولقيت الاتصالات من كل الناس وشوفت المقطع".وأضافت لطيفة أنه لا توجد أي عداوة بينها وبين إليسا، ولو صادفتها في أي مكان ستصافحها وتتعامل بعفوية، كما فعلت في نهاية الحفل. (لها)