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فنون ومشاهير

هذه آخر صورة للفنان الشهير قبل يومين من وفاته بعد تعرضه لذبحة قلبية

Lebanon 24
02-07-2023 | 07:25
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استذكر المخرج المصري عمرو سلامة، مواطنه الفنان الراحل مصطفى درويش بنشر آخر صورة له أثناء تصوير مشاهده في فيلم "شماريخ" قبل يومين من وفاته.

وقال على الصورة التي نشرها عبر حسابه في "إنستغرام": "انتهاء تصوير فيلم شماريخ نتذكر النجم الذي صعد بسرعة وذهب للسماء، فقيدنا الغالي الممثل مصطفى درويش، كنا نتمنى أن تظل معنا وتكمل معنا المسيرة لكني أظنك في مكان أفضل وأسعد وأجمل".
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كما تابع سلامة قائلاً: "التقطت هذه الصورة من التصوير، بيومين أو ثلاثة قبل وفاته"، مبيناً أن يوم وفاته كان قبل العودة للتصوير أيضا بأيام، مشيراً إلى أنه كان يومها مفعما بالبهجة والحيوية ويحكي النوادر والطرائف عن تصوير أدواره في مسلسلات رمضان ولم يظهر عليه تعب أو ضيق.



يذكر أن الفنان المصري مصطفى درويش فقد توفي يوم 1 أيار الماضي، بعد تعرضه لذبحة قلبية، عن عمر ناهز الـ 43 عاما.

المصدر: العربية
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