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فنون ومشاهير
تزوج من اعلامية لبنانية شهيرة.. الممثل الشاب يعتذر لوالدته عن تعاطيه المخدرات وعلاقاته غير الشرعية
Lebanon 24
02-07-2023
|
08:15
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أحدث الفنان المصري أحمد الفيشاوي حالة من الجدل بعد طرح أغنيته الجديدة "سوري ماما" والذي يعتذر فيها لوالدته الفنانة سمية الألفي عن تصرفاته الطائشة في وقت سابق.
وروى الفيشاوي في الأغنية فترة تعاطيه المخدرات والإدمان عليه مرورا بعلاقاته غير الشرعية مع الفتيات، حيث يعترف بكل أخطائه، موجهًا اعتذاره لوالدته.
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وكشف الفنان المصري أن الأغنية كلفته 1700 جنيه مصري، وقد تم تصويرها على يد علي كساب البالغ من العمر 21، حيث مدحه الفيشاوي وقال إنه يمتلك أفكارا مميزة للشباب.
وكان الفيشاوي قد تزوج 5 مرات، الأولى من الطبيبة هند الحناوي عرفيًا وأنكر نسب ابنته لينا، حتى حكمت المحكمة بثبوت الأبوة بعد القيام بالتحليل DNA.
أما الزيجة الثانية فكانت من السيدة وسام عاطف عطيّة في حفل زفاف كبير، لكن لم يستمر هذا الزواج أيضا إلا 55 يوما فقط. بعدها ارتبط للمرة الثالثة من الألمانية دنيس ولمان، التي تعرف عليها أثناء سفره مع والدته في رحلة علاجية هو لا يحب التحدث عنها، حيث اختفت ولا يعرف عنها شيئا.
وتزوج رابعًا من الإعلامية اللبنانية رولا الدبس، ثم أخيرًا سيدة الأعمال ندى الكامل ثم حدث الطلاق بينهما. (فوشيا)
المصدر: فوشبا
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