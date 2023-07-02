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فنون ومشاهير

الحب والانتقام والانكسار... "كريستال" ينطلق اليوم

Lebanon 24
02-07-2023 | 13:17
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يبدأ اليوم عرض الدراما الاجتماعية العاطفية "كريستال"، المقتبسة عن المسلسل التركي الشهير "Gullerin Savasi" أو "حرب الورود"، على شاشة MBC1 ومنصة "شاهد".

تجمع القصة جواد وفاي وعليا في فلك الحب والانتقام والانكسار من خلال  يضم العمل محمود نصر، باميلا الكيك، ستيفاني عطالله، إلى جانب عدد من النجوم اللبنانيين والسوريين، مع ظهور خاص للنجمة رولا حمادة، ومعها لين غرة، خالد شباط، أنجو ريحان، بلال مارتيني، فادي حواشي، عبد الرحمن قويدر، جوان زيبق، وبالاشتراك مع ناظم عيسى، إياد أبو الشامات، هيما إسماعيل، والممثلة القديرة صباح بركات.
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تنطلق الحكاية مع جواد القادم لتقديم واجب العزاء إلى عليا التي توفي والدها للتو. عند وصوله، يلتقي صدفة بفاي والتي تلفت انتباهه فوراً منذ اللقاء الأول، واعتبرته الطبيب الذي أنقذ حياتها إثر تعرضها لحادث سير بسيط، لتتخذ علاقتهما بعد ذلك شكلاً مختلفاً. ولم تحتج فاي إلى البحث عن بطلتها في الكتب والأساطير ولا في الأفلام والمسلسلات، لأن القُدوة التي افتُتنت بها في طفولتها والمراهقة، كانت أمامها في المكان الذي نشأت فيه. هي ببساطة عليا سيدة القصر، التي تمثّل القوة، الهيبة والسلطة، فيما لا ترى فيها عليا سوى خادمة.
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