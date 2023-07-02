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فنون ومشاهير
سيلجأ للقضاء... كيف علّق أحمد سعد على أزمة حفله في تونس؟
Lebanon 24
02-07-2023
|
23:00
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علق الفنان المصري أحمد سعد على الضجة التي حدثت خلال مهرجان بنزرت في تونس، وذلك بعد دخوله في مشادة كلامية مع منظمة حفله الغنائي الذي أقامه، أمس السبت.
وأكد سعد أنه سيلجأ إلى القضاء بعد هذه الواقعة، معبرا أن تصرف منظمة الحفل حالة فردية لشخصيات غير مهنية لا تمثل الشعب والإعلام التونسي.
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وأوضح صاحب أغنية "وسع وسع" في بيان رسمي له نشره عبر صفحته على "إنستغرام"، اليوم الأحد، "لبينا دعوتنا الأولى لإقامة حفل في تونس رغم صعوبة تنسيق الوقت والمواعيد فضلنا نطير إلى تونس متشوقين لشعبها الراقي، وبعد الحفلة وجدنا منظمة الحفل تطيح بمبادئ احترام الفنان واحترام القانون، وأطاحت ببنود العقد المبرم بيننا وحاولت تشويهنا أمام الإعلام التونسي الحبيب".
وأضاف: "محاولة إجبارنا رغم ضيق الوقت وبالمخالفة لبند صريح في التعاقد على التعامل مع الإعلام ورغم ذلك خرجت للإعلاميين لتوضيح الموقف احترامًا للإعلام والجمهور التونسي وما كان منها إلا مقاطعتنا بشكل غير لائق محاولة تشويه صورة الفنان المصري أمام الإعلام التونسي.. لذلك اتخذنا كل الإجراءات القانونية اللازمة.. وأثق في النيابة والقضاء التونسي".
وتابع "نعتذر لجمهورنا الغالي وأقول للجمهور المصري الكبير إنها حالة فردية لشخصيات غير مهنية لا تمثل شعب تونس وإعلامها المحترم".
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