"الهيبة" بنسخته التركية.. إليكم موعد عرضه

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تداولت بعض الصحف التركية تفاصيل جديدة حول النسخة التركية من المسلسل السوري-اللبناني "الهيبة"، بعد أن أثار حماس المشاهدين خلال الأشهر الماضي.وفي التفاصيل المتداولة، اتضح أن المسلسل التركي سيحمل اسم "العاصفة"، وسيشرف على إخراجه التركي أحمد كاتكسيز الذي قدَّم العديد من الأعمال الناجحة أبرزها مسلسل "العائلة"، الذي لا يزال يعرض على الشاشات العربية.أما بالنسبة لنص العمل، فسيشرف عليه الكاتب الشهير حرير ابيوغلو، الذي كتب عددا من المسلسلات المشهورة من بينها مسلسلَا "الهارب" و"ابني"، وسيعرض المسلسل عام 2024.ولم يتم الكشف بعد عن الممثلين المشاركين في العمل بشكل رسمي، لكن كان من بين المشاهير الذين رشحهم الجمهور جان يامان، نجم مسلسل "الطائر المبكر"، والممثل تولغا ساريتاش، الذي اشتهر في مسلسل "العهد"، والممثل إنجين أكيوريك، الذي اشتهر بدوره في مسلسل "ابنة السفير".أما بالنسبة للنجمات، فقد رشحت أسماء عدد من الفنانات من بينهن ميليسا باموك، وسما ايبرس، وداملا جولباي.