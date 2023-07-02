Advertisement

فنون ومشاهير

"الهيبة" بنسخته التركية.. إليكم موعد عرضه

Lebanon 24
02-07-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1083488-638239314817437319.jpg
Doc-P-1083488-638239314817437319.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تداولت بعض الصحف التركية تفاصيل جديدة حول النسخة التركية من المسلسل السوري-اللبناني "الهيبة"، بعد أن أثار حماس المشاهدين خلال الأشهر الماضي.

وفي التفاصيل المتداولة، اتضح أن المسلسل التركي سيحمل اسم "العاصفة"، وسيشرف على إخراجه التركي أحمد كاتكسيز الذي قدَّم العديد من الأعمال الناجحة أبرزها مسلسل "العائلة"، الذي لا يزال يعرض على الشاشات العربية.
Advertisement

أما بالنسبة لنص العمل، فسيشرف عليه الكاتب الشهير حرير ابيوغلو، الذي كتب عددا من المسلسلات المشهورة من بينها مسلسلَا "الهارب" و"ابني"، وسيعرض المسلسل عام 2024.

ولم يتم الكشف بعد عن الممثلين المشاركين في العمل بشكل رسمي، لكن كان من بين المشاهير الذين رشحهم الجمهور جان يامان، نجم مسلسل "الطائر المبكر"، والممثل تولغا ساريتاش، الذي اشتهر في مسلسل "العهد"، والممثل إنجين أكيوريك، الذي اشتهر بدوره في مسلسل "ابنة السفير".

أما بالنسبة للنجمات، فقد رشحت أسماء عدد من الفنانات من بينهن ميليسا باموك، وسما ايبرس، وداملا جولباي.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2023-07-02
13:17 | 2023-07-02
11:00 | 2023-07-02
08:15 | 2023-07-02
08:00 | 2023-07-02
07:25 | 2023-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website