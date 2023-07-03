بسبب تغريدة.. فنان لبناني يغلق حسابه على تويتر

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أغلق عازف البوق الشهdر الفرنسي من أصل لبناني ابراهيم معلوف حسابه على تويتر بعدما تعرض للانتقاد بسبب تغريدة عن مقتل الشاب نائل في فرنسا. وكان معلوف وهو زوج الفنانة اللبنانية الشهيرة هبة طوجي غرد قائلا:شرطي قتل نائل. يقوم مشاغبون بقتله كل ليلة أكثر من ذلك بقليل. إذا علمنا كل هؤلاء الشباب العزف على الآلات الموسيقية عندما كانوا صغارًا ، فستكون أعمال الشغب فرق أوركسترا احتجاجية رائعة وسينضم الجميع إلى القضية ، "كتب الفنان هذا الكلام في تغريدة، قبل أن يحذفها ويقفل حسابه، بعدما انهالت الانتقادات عليه.