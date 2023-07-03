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فنون ومشاهير

الحزن يُصيب الوسط الفنيّ... وفاة فنان شاب بطريقة مفاجئة وهذا ما قاله صديقه (صورة)

Lebanon 24
03-07-2023 | 05:40
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أعلنت وسائل إعلام مصرية عن وفاة الفنان الشاب أحمد قنديل، بطريقة مفاجئة، ما شكّل صدمة لجميع محبيه.
 
 
وقال الفنان كريم عبد الجواد عبر حسابه على "فيسبوك": إنا لله وإنا اليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله صديقي الغالي أحمد قنديل، صلاة الجنازة في "مسجد الحصري أكتوبر"، بعد صلاة الظهر، والدفنة في مقابر الحديدي العبور طريق بلبيس. 
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ومن أبرز أدوار الفنان الراحل تقديم شخصية الشهيد إسلام مشهور في مسلسل الاختيار 2 مع الفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي. (روسيا اليوم)

وفاة أحد أبطال مسلسل الاختيار في مصر
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