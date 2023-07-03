الحزن يُصيب الوسط الفنيّ... وفاة فنان شاب بطريقة مفاجئة وهذا ما قاله صديقه (صورة)

أعلنت وسائل إعلام مصرية عن وفاة الفنان الشاب أحمد قنديل، بطريقة مفاجئة، ما شكّل صدمة لجميع محبيه.

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وقال الفنان كريم عبد الجواد عبر حسابه على "فيسبوك": إنا لله وإنا اليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله صديقي الغالي أحمد قنديل، صلاة الجنازة في "مسجد الحصري أكتوبر"، بعد صلاة الظهر، والدفنة في مقابر الحديدي العبور طريق بلبيس.ومن أبرز أدوار الفنان الراحل تقديم شخصية الشهيد إسلام مشهور في مسلسل الاختيار 2 مع الفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي. (روسيا اليوم)