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فنون ومشاهير
فنان عربي شهير يحتفل بزفاف شقيقته على رجل أعمال أميركي (صورة)
Lebanon 24
03-07-2023
|
08:00
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احتفل الفنان فتحي عبد الوهاب بزفاف شقيقته الصغرى حنان عبد الوهاب إلى رجل أعمال أميركي يُدعى أنتوني مارين، وذلك في حفل عائلي بحضور الأهل وأصدقاء العائلتين، والفنانَين محمد رجب وإدوارد.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل الزفاف ظهر فيه فتحي عبد الوهاب وهو يصطحب شقيقته العروس في سيارة مكشوفة لإيصالها إلى عريسها.
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يُذكر أن آخر أعمال فتحي عبدالوهاب، مسلسل "سوق الكانتو"، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وبطولة: أمير كرارة ومي عز الدين، وعُرض في موسم رمضان الماضي. (لها)
المصدر: لها
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