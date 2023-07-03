بعدما أُصيب بشلل في وجهه... الممثل اللبنانيّ يظهر من دون قناعٍ شاهدوا كيف بدا في أحدث ظهور له (صورة)

بعدما ارتدى قناعاً لفترة، بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة أزال فيها ورماً في رأسه، الأمر الذي تسبب له بشلل نصفيّ في وجهه، ظهر الممثل الكوميديّ غابي حويّك بصورة نشرتها الممثلة بونيتا سعادة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، من دون قناع، مرتدياً نظارات، إلى جانبها برفقة الممثل فادي شربل.

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