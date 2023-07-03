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فنون ومشاهير

الفرحة كبيرة.. ديانا كرزون تظهر بصورة جديدة مع مولودها

Lebanon 24
03-07-2023 | 23:00
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شاركت الفنانة الأردنية ديانا كرزون متابعيها على "انستغرام" صورة جديدة لها وهي تحمل طفلها راشد وبقربها الاعلامي معاذ العمري.
وأرفقت ديانا الصورة بتعليق كتبت فيه: "الحمدلله على كرمه وعطاياه .. شكراً للجميع على كلامكم الطيب ومشاعركم النبيلة اللي غمرتونا فيها وزي ما عودتونا دائماً كنتم جزء من فرحتنا بقدوم طفلنا الثاني "راشد" واسمحولي أشكر الدكتور عمر العمري هذا الانسان الرائع ومستشفى العبدلي على الاستقبال والاهتمام الرائع وللكادر الطبي الفخم وهذا الصرح الطبي المميز بكل تفاصيله".
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كما كشفت أنها قامت بتخزين الخلايا الجذعية الخاصة بطفلها، وقدمت الشكر للبنك الخاص بذلك "على تخزينه الخلايا الجذعية لطفلنا وتواجدهم معنا دائماً بفرحتنا".
 
المصدر: لها
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