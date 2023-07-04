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فنون ومشاهير

رحل عن 59 عاماً... الموت يغيّب فناناً مصرياً بعد صراع مع المرض

Lebanon 24
04-07-2023 | 02:00
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غيب الموت الفنان المصري علاء عبد الخالق بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 59 عاما.

,بدأ علاء عبد الخالق مشواره الفني مع فرقة الأصدقاء في عام 1980 برفقه المطربة حنان ومنى عبدالغني.

أصدر أول ألبوم له عام 1985 والذي ساهم المطرب حميد الشاعري في توزيعه وإصداره، وشاركه في أداء أغنية بكبك كون.
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اختفى الفنان عبدالخالق عن الساحة الفنية لفترة طويلة منذ 2002 حيث أصدر آخر ألبوم له بعنوان "عين بعين".

تجدر الإشارة إلى أت علاء عبد الخالق من مواليد القاهرة، في 23 شباط 1964، وتخرج من معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على آلة الناي، ويعد واحدا من نجوم "الكاسيت" في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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