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فنون ومشاهير

"كريستال" يثير الجدل بأولى حلقاته... قُبلة محمود نصر وباميلا الكيك تشعل السوشال ميديا

Lebanon 24
04-07-2023 | 05:00
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أثارت أولى حلقات مسلسل "كريستال"، المستوحاة أحداثه من المسلسل التركي الشهير "حرب الورود - Gullerin Savasi"، جدلاً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي بعدما انتهت بمشهد جريء بين بطلي العمل محمود نصر وباميلا الكيك.
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وفيما وصف مغردون المشهد بالـ"جريء"، انتقد آخرون ما وصفوه بـ"التقليد الأعمى" للمسلسلات التركية حتى في المشاهد التي لا تناسب المجتمعات العربية.
 
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