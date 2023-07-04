"كريستال" يثير الجدل بأولى حلقاته... قُبلة محمود نصر وباميلا الكيك تشعل السوشال ميديا

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أثارت أولى حلقات مسلسل "كريستال"، المستوحاة أحداثه من المسلسل التركي الشهير "حرب الورود - Gullerin Savasi"، جدلاً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي بعدما انتهت بمشهد جريء بين بطلي العمل محمود نصر وباميلا الكيك.وفيما وصف مغردون المشهد بالـ"جريء"، انتقد آخرون ما وصفوه بـ"التقليد الأعمى" للمسلسلات التركية حتى في المشاهد التي لا تناسب المجتمعات العربية.