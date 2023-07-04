كيفانش تاتليتوغ وزوجته يجتمعان للمرة الأولى في إعلان تجاري بهذا المبلغ

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وقَّع النجم التركي كيفانش تاتليتوغ وزوجته عارضة الأزياء باشاك ديزر عقدًا مع إحدى العلامات التجارية الخاصة بحفاضات الأطفال.ويعد تعاون كيفانش وباشاك، اللذين أصبحا أبوين للمرة الأولى العام الماضي، في الإعلان، أول مشروع تمثيلي يجمعهما، وسيتقاضيان عليه ما يقارب 30 مليون ليرة تركية أي ما يعادل مليون و150 ألف دولار.ووفق الصحف التركية، لن ينضم طفلهما "كورت إيفه" إلى المشروع، بل سيبقى بعيدًا عن الشاشة؛ فهما يحرصان على الدوام في الحفاظ على خصوصيته.يُشار إلى أن الثنائي سيباشران في التصوير في وقت قريب.