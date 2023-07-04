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فنون ومشاهير

براد بيت يستعيد شبابه.. بهذه الطريقة

Lebanon 24
04-07-2023 | 11:00
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بدا براد بيت نسخةً أصغر من نفسه بكثير، وهو يستعد لالتقاط بعض الصور الاحترافية، لحملة جديدة يقوم بها لصالح شركة إيطالية متخصصة في أجهزة المطبخ.
وفي الصور التي تمت مشاركتها على نطاقٍ واسع، ظهر بيت صاحب الـ59 عاماً، وهو يرتدي الأبيض.
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أما ما جعله يبدو أصغر سناً، فهو أنه اعتمد تسريحة شعر قصير أشقر سبايكي، وهي التسريحة التي كان مشهوراً بها في فيلم "Ocean 11" عام 2001.
ولمن ينظر إلى الصور للوهلة الأولى، فإنه لن يتخيل أن بيت تجاوز الثلاثين من عمره، خاصةً مع الزي الذي كان يرتديه، والذي أعطاه مظهراً شبابياً بامتياز.
 

كما جعل ظهوره الشاب هذا المعجبين يقومون بمقارناتٍ بين الممثل وأحد أشهر أدواره "بنجامين باتون"، الذي قدمه في الفيلم الرومانسي الخيالي الأميركي "الحالة المُحيرة لبنجامين باتون".

المصدر: زهرة
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