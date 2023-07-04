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فنون ومشاهير

جو أشقر.. "يحيا السهيرة" برفقة نجم "الغزالة رايقة"

Lebanon 24
04-07-2023 | 10:15
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اطلق الفنان جو اشقر عملًا فنيًّا جديدًا على طريقة "الديو"، جمعه بالشاب الموهوب محمد اسامة، صاحب اغنية "الغزالة رايقة". 
والديو بعنوان "يحيا السهيرة" طرحها اشقر باللهجة المصريّة عبر قناته على يوتيوب، من كلمات احمد حسن راؤول، ألحان مدين، توزيع يحيي يوسف ومن انتاج شركة pmg.
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وسرعان ما انتشرت الاغنية واصبحت في الترندات الاكثر استماعًا وحصدت مشاهدة عالية نظرًا لما تحتويه من طاقة ايجابية وفرح. 

وكان محمد اسامة شارك مع جو اشقر في الغناء على المسرح خلال حفلة اشقر الاخيرة في القاهرة وشكّلا ثنائيّة لافتة تفاعل معها الجمهور. 
يمكن الاستماع الى الاغنية من خلال رابط يوتيوب 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Iy5qYeaTOE8
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