بعد أن فقدت قدرتها على الكلام.. الإعلامية تستعيد النطق وهذا أول تعليق لها

أعلنت الإعلامية المصرية أميمة بدري استعادتها القدرة على الكلام والنطق وتحسن حالتها الصحية، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانها فقدان صوتها فجأة بسبب أزمة نفسية مرت بها.

وقالت أميمة عبر حسابها على "فيسبوك" إنها تماثلت للشفاء واستعادت نطقها بفضل الله ودعاء محبيها، وتابعت: "شكراً لله وشكراً ليكم بفضل دعواتكم الحمد لله أنا بقيت كويسة خلاص وتمام وبعرف أتكلم".

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كما اشارت الى أنها حالياً لا تستطيع الرد على الاتصالات، وما زالت تخضع لعلاج بسيط، مضيفة: "فاضلي حاجات بسيطة ومش قادرة أرد علي أي تليفونات".

هذا وحرصت على توجيه رسالة شكر لكل شخص اطمأن على صحتها، مطالبةً إياهم الدعاء لها بالشفاء التام.