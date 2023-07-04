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فنون ومشاهير

كي لا تجبر على المشاركة بأعمال لا تناسبها.. فنانة معروفة تزرع البصل وتبيعه! (فيديو)

Lebanon 24
04-07-2023 | 16:00
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علقت الفنانة المصرية هالة صدقي على مقطع فيديو نشرته قبل أيام وظهرت خلاله داخل أرض زراعية تجمع محصول البصل، موضحة أنها استثمرت جميع مدخراتها في زراعة وبيع البصل.
كما أعلنت خلال حديث صحفي، أنها افتتحت أيضا مطعمها الخاص؛ كي لا تجبر على المشاركة في أعمال لا تناسب تاريخها الفني. وقالت: "فتحت مطعم عشان أحافظ على هالة صدقي، ومضطرش أشتغل حاجة مش عجباني، لأن ده مصدر رزقي الوحيد.. ده مشروع كان لازم أعمله من زمان، لأني ست (تنكة) فلازم يكون في مورد تاني".

ولفتت إلى أنها تقوم ببيع البصل الذي تقوم بزراعته في أرضها، والفيديو المتداول لها وهي تقوم بجمع المحصول جاء بعدما غاب المزراعون يومين؛ ما اضطرها للنزول وحصده بنفسها، مُضيفةً: "إيه المشكلة! عمر الشغل ما كان عيب، العيب إنك تمد إيديك".
 
 
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المصدر: فوشيا
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