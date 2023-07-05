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فنون ومشاهير

بعد أزمته مع زوجته.. حسن شاكوش في بيروت والجمهور ينتقد اطلالته: "لابس بيجاما ولو؟"

Lebanon 24
05-07-2023 | 02:00
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أحيا فنان المهرجانات المصري حسن شاكوش، حفلة مميزة في Kult بيروت، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
 
 
وأشعل شاكوش المسرح، اذ قدم عددا كبيرا من أشهر أغانيه، أبرزهم "بنت الجيران" وغيرها من الأغاني. 
 
 
وتعرض فنان المهرجانات لانتقادات واسعة بسبب اطلالته، فقد ظهر بسروال واسع ملوّن ونسق معه توب فضفاضة باللون الأسود. لكن ملابسه لم تعجب الجمهور، فقالت احدى المتابعات: "ولو شو لابس"، وأضافت أخرى: "لابس بيجاما ولو".
 
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وهذه ليست الزيارة الأولى لشاكوش إلى لبنان، إنما زاره في محطات مختلفة حيث أحيا حفلات عديدة.
 
 
وأثار شاكوش الجدل في الفترة الأخيرة، بعد انفصاله عن زوجته "ريم" بسب خلافات شديدة. 
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