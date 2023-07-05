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فنون ومشاهير

نجم مسلسل "الثمن" نيكولا معوض يتغزل بزوجته الأوكرانية: "عم بنغرم فيكي من أول وجديد"

Lebanon 24
05-07-2023 | 05:00
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وجّه الفنان اللبناني نيكولا معوض، نصيحة لمتابعيه بعدم الاهتمام بالحياة المثالية للمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وكشف معوض خلال منشور له عبر "إنستغرام" عن حقيقة حياة المشاهير المليئة بالصراعات والصعوبات والأمراض القاسية، والتي يحرصون على مواجهتها بأنفسهم دون نشرها.
وطلب معوض من متابعيه مواجهة الحياة والصعوبات بالابتسامة وبالثقة بالله تعالى الذي سيهون على الجميع طريقهم، ويضعهم في رحلة الأمان.
كما وجه معوض في منشوره رسالة شكر لزوجته، أعرب خلالها عن حبه العميق لها، معلقا: "كل يوم عم بنغرم فيكي من أول وجديد لأن عم شوف كيف عم بتواجهي كل هالعواصف بكل هالهدوء لأنو عندك كل هالإيمان".
 
 
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وشدد الفنان اللبناني على وجود صراعات ومشاكل كثيرة في حياته لا يشاركها على السوشال ميديا؛ إذ يحتفظ بها لنفسه أو مع أصدقائه المقربين على حد تعبيره.

وأضاف: "وبما انو وسائل التواصل الاجتماعي فيها أوقات تكون خدّاعة، بحس انو واجبي تجاهكم بيحتم عليي قلكم أنو لو قد ما بينت حياتنا كاملة، لو قد ما بينت حلم للبعض منكم، بالحقيقة عنا صراعات عم نواجها".

وأرفق الفنان المنشور بصورة تجمعه بزوجته الأوكرانية مادلين، وطفلته سييان.
 
 
يذكر أن الفنان نيكولا معوض، شارك في مسلسل "الثمن"، حيث أدى دور "كرم" الذي يُصاب بمرض السرطان ويُفارق الحياة، وحصد خلاله نجاحا واسعا. (فوشيا)
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