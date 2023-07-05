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فنون ومشاهير

بعد صراع مع الاكتئاب.. مغنية عالمية تنهي حياتها بيدها

Lebanon 24
05-07-2023 | 13:35
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ذكرت "ذا صن" أن المغنية الأمريكية الصينية كوكو لي أقدمت على الانتحار وهي مؤلفة ومؤدية أغنية A Love Before Time لفيلم "النمر الرابض التنين الخفي" Crouching Tiger, Hidden Dragon.

وبذلك ترحل كوكو لي بعمر الـ48، وأكدت عائلتها وفاتها.
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وقالت الشقيقتان المحبتان للفنانة الراحلة، كارول ونانسي لي: "عانت من الاكتئاب لعدة سنوات، وفي الأشهر القليلة الماضية تدهورت حالتها بشكل سريع. لقد طلبت المساعدة من المختصين وقاومت الاكتئاب قدر استطاعتها، ولكن الشيطان الذي بداخلها انتصر ".
 
يُشار إلى أن كوكو لي حاولت الانتحار في 2 تموز الجاري. ودخلت المغنية المستشفى في غيبوبة، وتوفيت في 5 تموز 2023. (روسيا اليوم) 
 
Cover story: CoCo Lee, born performer from Oscars and Academy Awards to I Am A Singer — Hashtag Legend
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