اتهام جديد لتامر حسني بالسرقة

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أُثير جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع من فيلم "تاج" للفنان تامر حسني يتضمن الموسيقى التصويرية لسلسلة مارفل الشهيرة The Avengers، من تأليف الموسيقار الأميركي ألان سيلفستري.وبمجرد انتشار المقطع، كشف عدد من جمهور تامر أن الموسيقى الموجودة فيها ليست متوافرة في نسخ الفيلم المعروضة في دور السينما، ليطرح العديد منهم سؤالاً حول ما إذا كانت هناك نسخ خاصة استخدم فيها تامر موسيقى سلسلة الأفلام الأميركية الشهيرة.وفي ردّه الأول على الأخبار المنتشرة، قال عمرو عاكف، مونتير فيلم "تاج": "لا طبعاً، دي كانت نسخة الرقابة للخليج وللأسف حد صوّرها وكل من يدخل الفيلم يمكن أن يتأكد بنفسه"... موضحاً أنه لم يُجرَ أي تعديل على النسخة التي طُرحت في صالات السينما، بالقول: "النسخة متغيرتش لأن عمرنا ما هنستخدم موسيقى من فيلم أجنبي".فيلم "تاج" من بطولة وتأليف وإنتاج وموسيقى تامر حسني، ويشارك في بطولته كلٌ من: دينا الشربيني، وساندي، وعمرو عبد الجليل، وهالة فاخر، وهو من إخراج سارة وفيق، وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي حول شخصية البطل الخارق أو الـ"سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني فيه شخصيتين لشقيقين توأم هما "تاج" و"هارون"، ويمرّان بالعديد من الأزمات، أما الفنانة دينا الشربيني فتجسد دور مدرّسة موسيقى. (لها)