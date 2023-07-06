تحضيرات الجزء الثاني من "العربجي" بدأت.. هذا ما كشفته شركة الإنتاج! (صور)

أعلنت شركة "غولدن لاين" للإنتاج والتوزيع الفني، عن بدء تحضيرات الموسم الثاني من مسلسل "العربجي"، عقب النجاح الكبير الذي حققه العمل في الموسم الرمضاني الفائت.



ونشرت "غولدن لاين" عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي البوستر الرسمي للجزء الأول الذي ضم كلاً من الفنان سلوم حداد، وباسم ياخور، وديمة قندلفت، وأرفقته بتعليق حمّست خلاله الجمهور للموسم الثاني، موجهة الوعد لهم بتقديم الأفضل.



وكتبت الشركة: "عقب موسم أكثر من رائع، تحضيرات الجزء الثاني من العربجي بدأت مع حرص إنتاجي وفني كبير على تقديم الأفضل والذهاب أبعد مما سبق!، العربجي2".