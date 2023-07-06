في أولى حلقات "كريستال"... قُبلة محمود نصر وباميلا الكيك تثير الجدل

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أثارت أولى حلقات مسلسل "كريستال"، المستوحاة أحداثه من المسلسل التركي الشهير "حرب الورود"، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتهت بمشهد جريء بين بطلي العمل محمود نصر وباميلا الكيك.وتصدر المسلسل الترند على مواقع التواصل الإجتماعي منذ الحلقة الأولى، وأثار حالة من الجدل بين المتابعين بعد أن إنتهت بمشهد قبلة حميمة وجريئة جمعت بين بطلي العمل الممثل السوري محمود نصر والممثلة اللبنانية باميلا الكيك.وتفاوتت الأراء بين مؤيدين لمشهد القبلة وآخرون منتقدون وساخرون من التقليد الأعمى للدراما التركية حتى في المشاهد التي لا تتناسب مع المجتمعات العربية.