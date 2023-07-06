Advertisement

فنون ومشاهير

منظّم مهرجان عمرو دياب يعلن الخبر النهائي.. هل من حفل في بيروت؟

Lebanon 24
06-07-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1084802-638242433952052323.jpg
Doc-P-1084802-638242433952052323.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة etc، نفى ربيع مقبل، منظّم حفل الفنان عمرو دياب في بيروت، كل ما يتردد بشأن إلغاء الحفل، مؤكداً أن الحفل سيُقام في موعده ولا نية لإلغائه.

وقال مقبل: "ليس هناك سبب يمنع إقامة حفل عمرو دياب، الحفل سيُقام مليون في المية، والشركة المنظّمة للحفل دفعت كل المستحقات المادية للصناديق النقابية الفنية، وأنهت تصاريح سفر الفنان عمرو دياب وفرقته الى لبنان".
Advertisement


وأضاف: "مكان الحفل لا يتسع لأكثر من 16 ألف شخص، ونفدت كل تذاكر الحفل في سابقة هي الأولى من نوعها منذ عشر سنوات أشهدها كمنظّم حفلات، وسعر التذاكر يراوح بين 60 دولاراً و300 دولار، و80% من التذاكر كانت من فئة 60 و70 و80 دولاراً".

أما بالنسبة لما قيل عن حدوث خلاف بين ورثة الملحن والمنتج جان صليبا و"الهضبة"، فقال ربيع مقبل: "لا خلافات بينهما، فعمرو يمتلك مستنداً موقّعاً من جان صليبا منذ عام 2020 ببراءة الفنان عمرو دياب من أي مستحقات مادية لورثة صليبا، وتلك الشائعات هدفها تشويه أي نجاح والحدّ منه، لا سيما أن عمرو دياب يقضي معظم حياته في الاستوديو لتطوير أعماله ومواكبة العصر". (لها) 
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:15 | 2023-07-06
09:04 | 2023-07-06
08:50 | 2023-07-06
07:15 | 2023-07-06
07:00 | 2023-07-06
05:00 | 2023-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website