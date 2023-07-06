منظّم مهرجان عمرو دياب يعلن الخبر النهائي.. هل من حفل في بيروت؟

Advertisement

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة etc، نفى ربيع مقبل، منظّم حفل الفنان عمرو دياب في بيروت، كل ما يتردد بشأن إلغاء الحفل، مؤكداً أن الحفل سيُقام في موعده ولا نية لإلغائه.وقال مقبل: "ليس هناك سبب يمنع إقامة حفل عمرو دياب، الحفل سيُقام مليون في المية، والشركة المنظّمة للحفل دفعت كل المستحقات المادية للصناديق النقابية الفنية، وأنهت تصاريح سفر الفنان عمرو دياب وفرقته الى لبنان".وأضاف: "مكان الحفل لا يتسع لأكثر من 16 ألف شخص، ونفدت كل تذاكر الحفل في سابقة هي الأولى من نوعها منذ عشر سنوات أشهدها كمنظّم حفلات، وسعر التذاكر يراوح بين 60 دولاراً و300 دولار، و80% من التذاكر كانت من فئة 60 و70 و80 دولاراً".أما بالنسبة لما قيل عن حدوث خلاف بين ورثة الملحن والمنتج جان صليبا و"الهضبة"، فقال ربيع مقبل: "لا خلافات بينهما، فعمرو يمتلك مستنداً موقّعاً من جان صليبا منذ عام 2020 ببراءة الفنان عمرو دياب من أي مستحقات مادية لورثة صليبا، وتلك الشائعات هدفها تشويه أي نجاح والحدّ منه، لا سيما أن عمرو دياب يقضي معظم حياته في الاستوديو لتطوير أعماله ومواكبة العصر". (لها)