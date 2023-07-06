"مشاجرة بسبب لحم الحمير".. هل تملك هذه الفنانة الشهيرة الفندق الذي باع اللحوم؟

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نفت الفنانة والإعلامية المصرية، إسعاد يونس، امتلاكها أحد الفنادق في الغردقة، والذي شهد مشاجرة كبيرة بين النزلاء، مطالبة بتوخي الحذر قبل نشر أي معلومة.وكتبت إسعاد يونس عبر حسابها في موقع تويتر: "تردد اسمي في عدة أخبار تتعلق بمشاجرة حدثت في فندق ما بالغردقة، وأؤكد أنني لست صاحبة الفندق مكان المشاجرة وليس لدي أي معلومات عن الواقعة، وبالتالي لن أقاضي أحدا لا أعرف من هو، رجاء توخي الحقيقة قبل إطلاق أخبار على عواهنها، شكرا".وكانت أثيرت حالة من الجدل، بعد انتشار فيديو لمشاجرة عنيفة في أحد الفنادق بالغردقة زعم البعض أنه ملك الفنانة إسعاد يونس.وانتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "مشاجرة جماعية بفندق بالغردقة في مصر والسبب أكلوهم لحم الحمير".من جهتها، نفت محافظة البحر الأحمر، تقديم أحد الفنادق وجبات من لحم حمير للنزلاء.وقال المستشار الإعلامي للمحافظ في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن الشائعة روجتها صفحات مشبوهة، في محاولة لضرب السياحة. (العربية)