شاكيرا توجّه رسالة لبيكيه بإطلالتها الأخيرة في باريس.. شاهدوا ماذا ارتدت

وجهت النجمة الكولومبية شاكيرا من خلال إطلالتها الأخيرة التي اختارتها لحضور عرض أزياء فيكتور آند رولف لخريف وشتاء 2023-24، رسالة مبطنة لزوجها السابق بيكيه.

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وتألقت شاكيرا خلال العرض بمعطف أبيض اللون جليدي كتب عليه كلمة (NO) بطريقة عملاقة وثلاثية الأبعاد، وزينت الفستان بكريستال فضي وأكملت الإطلالة بحذاء ذهبي وحقيبة كلاتش.

وسرعان ما تحولت الإطلالة إلى "ترند" على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ اعتبر معظم الرواد أن النجمة تحاول إرسال رسالة غير معلنة إلى صديقها السابق، جيرارد بيكيه، ووصل الأمر بالبعض أن اعتبر أن الأخير يحاول سراً العودة إلى والدة طفليه بعد خيانته لها، لكن ردها كان "لا" في العلن.

يذكر أن بيكيه وشاكيرا كانا أعلنا في حزيران/ يونيو 2022 نهاية علاقتهما التي استمرت 11 عاماً، مثمرة عن طفلين، ميلان (9 سنوات) وساشا (7 سنوات). (سيدتي)