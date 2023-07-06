ابنة هيفا وهبي بملابس جريئة جدا.. وهذه الصورة عرضتها لكثير من الانتقاد

منذ أن اجرت العديد من عمليات التجميل التي أدىت التي تغيير ملحوظ في شكلها لدرجة التقارب مع والدتها الفنانة هيفا وهبي، وزينب فياض تواصل اثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. فتارة تضع صورا ومقاطع فيديو وهي تغني او ترقص على اغاني والدتها، او تنشر صورا جريئة لم يعتد الجمهور عليها من قبل، حيث كانت اطلالات زينب أكثر حشمة على حسب تعليقاتهم.

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ومؤخرا نشرت زينب صورة بفستان قصير جدا، وعادت ونشرت صورة جديدة اعتبرها الجمهور جريئة جدا، حيث لم يظهر وجهها بل اكتفت بعرض جسمها على المرآة بوضعية تصوير جريئة.

وتعرضت زينب اثرها الى الانتقاد، لاعتبار انها كانت أكثر جمالا، وأنّ الصورة الجديدة لا تليق بها. (رصد: لبنان 24)