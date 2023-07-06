تايلور سويفت تعود لحبيبها.. هذا ما فعله لأجل إصلاح علاقتهما

أعادت النجمة الأميركية تايلور سويفت إحياء علاقتها العاطفية مع عازف الروك البريطاني ماثيو هيلي، وذلك بعدما عمل الأخير على طرد إحدى الموظفات في طاقم فرقته.



ووفق موقع "ذا صن"، طرد ماثيو هيلي (34 عامًا) إحدى العاملات في طاقم جولته الغنائية؛ لأنه يعتقد أن خلافا محتملاً جمعها بحبيبته تايلور سويفت.

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هذا وصرَّح أحد الأشخاص المقربين أن الفتاة غادرت فجأة، بعدما عملت مع الفرقة فترةً من الوقت، حيث اعتنت بشكلهم، ومكياجهم وشعرهم، وفي تنسيق بعض إطلالاتهم؛ إذ يعتقد أن ماثيو طردها بسبب قربها منه، مضيفاً أن "هناك شيء واحد مؤكد، أنه لا يدع أي شيء يقف في طريق إصلاح علاقته بتايلور".



أما بشأن علاقة الثنائي، فتابع قائلًا: "هناك شيء كهربائي يجمعهما ويبدو أنهما قد تغلبا على كل شيء بسرعة كبيرة، وقررا أنهما يودان إنجاح علاقتهما بأي ثمن.. إنهما ينظمان وقتهما بين مواعيد الجولات ويتحدثان طوال الوقت"، كما أنهما مغرمان ببعضهما البعض.