Advertisement

فنون ومشاهير

تايلور سويفت تعود لحبيبها.. هذا ما فعله لأجل إصلاح علاقتهما

Lebanon 24
06-07-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1084943-638242682011318180.jpg
Doc-P-1084943-638242682011318180.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعادت النجمة الأميركية تايلور سويفت إحياء علاقتها العاطفية مع عازف الروك البريطاني ماثيو هيلي، وذلك بعدما عمل الأخير على طرد إحدى الموظفات في طاقم فرقته.

ووفق موقع "ذا صن"، طرد ماثيو هيلي (34 عامًا) إحدى العاملات في طاقم جولته الغنائية؛ لأنه يعتقد أن خلافا محتملاً جمعها بحبيبته تايلور سويفت.
Advertisement

هذا وصرَّح أحد الأشخاص المقربين أن الفتاة غادرت فجأة، بعدما عملت مع الفرقة فترةً من الوقت، حيث اعتنت بشكلهم، ومكياجهم وشعرهم، وفي تنسيق بعض إطلالاتهم؛ إذ يعتقد أن ماثيو طردها بسبب قربها منه، مضيفاً أن "هناك شيء واحد مؤكد، أنه لا يدع أي شيء يقف في طريق إصلاح علاقته بتايلور".

أما بشأن علاقة الثنائي، فتابع قائلًا: "هناك شيء كهربائي يجمعهما ويبدو أنهما قد تغلبا على كل شيء بسرعة كبيرة، وقررا أنهما يودان إنجاح علاقتهما بأي ثمن.. إنهما ينظمان وقتهما بين مواعيد الجولات ويتحدثان طوال الوقت"، كما أنهما مغرمان ببعضهما البعض.
المصدر: فوشيا
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2023-07-06
11:00 | 2023-07-06
10:15 | 2023-07-06
09:04 | 2023-07-06
08:50 | 2023-07-06
08:00 | 2023-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website