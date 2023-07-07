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فنون ومشاهير

بعد تعرّضه لحادث تسبّب بقطع أوتار قدمه.. اعلامي شهير غاضب من شائعة وفاته

Lebanon 24
07-07-2023 | 02:00
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 أعرب الإعلامي المصري أحمد يونس عن غضبه من انتشار شائعة وفاته، وذلك عقب تعرضه لحادث تطلّب عملا جراحيا.
وقال يونس في منشور له على "فيسبوك"، إن "جنون المشاهدات واللايكات بات هو المسيطر على وسائل الإعلام، خاصة في العناوين التي يختارونها"، معلقا: "مش معقول هوس الريتش يوصلنا للمرحلة دي.. والعنوان دا بجوجل قايم بالواجب.. والناس مش هتقرأ اللي جواه".
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 وأضاف أنه لم يكن مهتما للأمر كثيرا، ولم يكن يرغب في الرد على تلك الأخبار، لكن قلق مقربيه ومحبيه عليه دفعه لنفيها من خلال هذه التدوينة، معلقا: "بس لما أصحى الاقي الناس عماله تبعت لي انا مش بعرف ارد على التليفون طول الوقت".
وأكد أن هذا الموضوع بات يتكرر بشكل كبير أخيرا، وليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها لمثل هذه الشائعات، معلقا: "ومش أول مرة تنعمل للأسف".

وحرص على طمأنة متابعيه عليه، مؤكداً أن حالته الصحية تتحسن لكن يحتاج القليل من الوقت: "للعلم وبالعند فيكم انا الحمد لله بتحسن وهيطلع لي رجل جديده بس اصبروا شويه".


وكانت عائلة يونس قد نشرت قبل أيام قليلة عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك" صورة له من داخل المشفى، أرفقتها بتعليق أعلنت فيه تعرضه لحادث تسبب بقطع أوتار قدمه، وتطلب الخضوع لعمل جراحي. (فوشيا)
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