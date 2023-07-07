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فنون ومشاهير

هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة "ما بضعفش".. وإطلالاتها المميزة حديث الجمهور (فيديو)

Lebanon 24
07-07-2023 | 05:00
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طرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أغنيتها الجديدة "ما بضعفش" عبر قناتها الرسمية بـ"يوتيوب" بطريقة "الفيديو كليب".
 
 
والأغنية من إخراج إيلي فهد، وكلمات عمرو المصري وألحان سامر أبو طالب وتوزيع موسيقي سليمان دميان.
 
وكانت روجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لأغنيتها الجديدة "مابضعفش" منذ أيام من خلال نشر الإعلان الدعائي للأغنية عبر حسابها الخاص بـ "انستغرام" والذي تضمن مقتطفات من الفيديو كليب الخاص بهذه الأغنية، معلقة: "مابضعفش قريبا ..6 حزيران 2023".
 
ولقي مقطع الفيديو تفاعلاً كبيراً سواء من محبيها أو من مشاهير الوطن العربي.
 
 
وقد تألقت هيفاء في الفيديو كليب بعدة إطلالات أنثوية عصرية، تنوعت بين فساتين قصيرة وطويلة ومزركشة من تنسيق خبير الموضة خليل زين.
 
واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف ومكياج الوجه الناعم، واستكملت ظهورها بمجموعة من المجوهرات العصرية.
 
ولفتت اطلالات وهبي أنظار المتابعين، فعلق أحدهم: "قمر الديفا".

وقد أعرب خبير الموضة اللبناني خليل زين عن سعادته الكبيرة بتعاونه مع وهبي في منشور قصير عبر حسابه الشخصي في تطبيق إنستغرام، كتب فيه: " ديفا قلوبنا.. سأذكر كل من ساهم في هذه القطعة الفنية".
 
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