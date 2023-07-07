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فنون ومشاهير

"بالكاد أستطيع أن أكتب من دموعي".. ابنة الممثل روبرت دي نيرو تكشف عن سبب وفاة ولدها

Lebanon 24
07-07-2023 | 11:00
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بعد مرور أيام على وفاة حفيد الممثل العالمي روبرت دي نيرو، خرجت والدة الشاب عن صمتها وكشفت عن السبب الذي أدى إلى وفاته عن 19 عاماً.
 
 
وأوضحت درينا دي نيرو في تعليق لها على انستغرام أن ابنها تُوفي نتيجة تناوله أحد أنواع المسكنات القوية، وقالت: "قام أحد الأشخاص ببيعه حبوب الدواء التي تحتوي على مادة مغشوشة وغير قانونية، كانوا يعلمون ذلك وقد باعوها له، لهؤلاء الأشخاص الذين لايزالون يبيعون ويشترون هذه الحبوب القذرة، ابني رحل إلى الأبد".
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يشار إلى أن هذه الأدوية تُستخدم في الحالات الطبية الصعبة، وهي تحتاج وصفات طبية محددة ودقيقة وتحت مراقبة طبية ووفق شروط قانونية محددة، لكنه على ما يبدو، حصل عليها بطرق غير قانونية.
 
وتُعرف هذه المسكنات بتأثيراتها القوية على الجهاز العصبي للإنسان؛ مما يؤدي إلى ضياع التركيز وحالات من الإدمان في حال تناولها والحصول عليها بطرق غير قانونية ومن دون دواعٍ طبية ومراقبة دقيقة.


ونشرت ابنة الممثل العالمي صورة جديدة لابنها الراحل وأرفقتها بتعليق مؤثر جداً، قالت فيه: "بالكاد أستطيع أن أكتب من دموعي، ولكن كل الحب والرسائل والمكالمات والنصوص ورسائل البريد الإلكتروني والأصدقاء والعائلة، الذين حاولوا التواصل معي خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ولم أتمكن من الرد عليها حتى الآن، ولكنني ممتنة لكل الحب والتعازي".
 
وأضافت: "لا شيء من هذا حقيقي أو عادل، قلبي يؤلمني بطريقة لم أكن أعرف أنها ممكنة، بينما لاأزال أتنفس وبالكاد يعمل".
 
وتابعت: "يا ليو حبيبي أحبك اليوم مثل اليوم الأول الذي حملتك فيه بين ذراعيّ.. نفس الرجل الذي اصطحبنا من المستشفى عندما ولدت، قادنا إلى مكان الجنازة؛ حيث لمستك واحتضنتك للمرة الأخيرة".
 
وبكلمات تُدمي القلوب كتبت أيضاً في المنشور: "لقد كنت لطيفاً ومحباً ولا أستطيع أن أصدق أن أيّاً من هذا حقيقي، لقد جعلت من كل شيء محتملاً وكل عبء أخف، لا تستحق أن تموت هكذا، ولكني أؤمن بأن الله احتاج إلى ملاك قوي؛ فكنت أنت في كل ثانية من كل لحظة في قلبي وذكرياتي حتى نلتقي مجدداً".
 
وختمت منشورها بالقول: "قلبي محطم للأبد، أنا ووالدك وعائلتك نحبك، أحبك مع كل نبضة من قلبي الباكي".

وفارق ليوناردو دي نيرو، حفيد الممثل العالمي روبرت دي نيرو، الحياة يوم الأحد في 2 تموز، بحسب ما أعلنت والدته ابنة روبرت، الممثلة درينا دي نيرو على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام. (سيدتي)
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