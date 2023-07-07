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هكذا تُباع بطاقات حفل عمرو دياب في بيروت بـ"السوق السوداء"

Lebanon 24
07-07-2023 | 08:00
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على الرغم من القضايا أو المشاكل التي تواجه حفل "الهضبة" المتوقع اقامته في بيروت في التاسع عشر من آب المقبل، ومنها المشكلة العالقة بين دياب وورثة المنتج الراحل جان صليبا، والتي مضى عليها 12 عاماً، تؤكد المعلومات الصحافية أنّ الحفل سيقام في موعده من دون أي تغيير.
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وبحسب المعلومات فانه يجري إتمام كل المعاملات الخاصة بالأمن العام بشأن دخول عمرو دياب وفرقته الى بيروت، وسيصار الى الاعلان عن الموافقات خلال ساعات.

وفيما يتعلق بتذاكر الحفل، أوضحت مصادر ان الشركة تتلقى شكاوى عن مبيع بطاقات في السوق السوداء، اذ ان معظم البطاقات نفدت من السوق بسبب ما يعرف بتجار السوق السوداء، وما يدفع بالشركة الى الاعلان عن فتح مساحات لزيادة المقاعد في المكان المخصص للحفل، وإصدار سلسلة جديدة من بطاقات المبيعات وذلك أمام تهافت كبير لشرائها. الامر الذي صدم المنظمين لجهة كثرة الطلب.

كان مكتب جابر للمحاماة في لبنان قد أصدر بياناً اعتبر فيه أن الشائعات الصادرة عن بعض المواقع الاخبارية سيُصار الى ملاحقتها عن طريق القانون لأن كل ما روي عن الحفل يصب في خانة الشائعات؛ وهذا ما لا تقبل به الشركة وبالتالي يسيء للبلد. (نواعم)      
المصدر: نواعم
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