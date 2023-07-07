محمد رمضان ومحمد صلاح سويا.. ماذا جمعهما؟

فاجأ الممثل محمد رمضان جمهوره بنشره مجموعة صور عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" ظهر فيها على أحد الشواطئ برفقة نجم الكرة المصري العالمي محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، المحترف بين صفوف نادي ليفربول الإنكليزي، وعلّق رمضان على الصور قائلاً: "حبيبي يا مو".

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