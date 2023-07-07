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فنون ومشاهير
محمد رمضان ومحمد صلاح سويا.. ماذا جمعهما؟
Lebanon 24
07-07-2023
|
14:00
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فاجأ الممثل محمد رمضان جمهوره بنشره مجموعة صور عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" ظهر فيها على أحد الشواطئ برفقة نجم الكرة المصري العالمي محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، المحترف بين صفوف نادي ليفربول الإنكليزي، وعلّق رمضان على الصور قائلاً: "حبيبي يا مو".
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وكان رمضان قد كشف في وقت سابق عن الموعد الجديد لعرض أحدث أفلامه "ع الزيرو" في دور السينما المصرية والعربية، بعد إعلان خروجه من موسم عيد الأضحى الماضي، وهو في تموز الجاري.
المصدر: لها
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