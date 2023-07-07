بسبب ورم خبيث.. الممثلة الشهيرة تخضع لاستئصال الرحم بشكل كامل

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أعلنت الممثلة المصرية حورية فرغلي، خضوعها لعملية جراحية لاستئصال الرحم بشكل كامل، وذلك عقب اكتشاف ورم خبيث.وقالت فرغلي في تصريحات: "أجريت عملية استئصال الرحم منذ 3 أيام، والحمد لله تم إزالة الورم، وبعد العملية حسيت إنى اتولدت من جديد".وتابعت: "خرجت من المستشفى أمس الخميس، وأتواجد في المنزل حاليا، وأتابع مع الأطباء لحظة بلحظة، ادعولي وأنا كويسة الحمد لله".