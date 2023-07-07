بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة فنانة عربية عن 63 عاماً

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توفيت اليوم الفنانة العراقية أمل عباس عن عمر يناهز 63 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.وأعلن الصحفي الكويتي، نايف الشمري، عبر فيديو في "تويتر" خبر الوفاة، حيث تحدث فيه عن وفاتها وتعرضها لتسمم كبدي أدخلها في غيبوبة قبل رحيلها.وكتب الشمري: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الفنانة أمل عباس الله يرحمها ويغفر لها".وبدأت عباس حياتها الفنية في الكويت في العام 1984، في أوبريت سندريلا بعدما قدمت أدواراً صغيرة في العديد من الأعمال التلفزيونية، حيث استمرت في العطاء حتى عام 2017.كما شاركت بعدد من المسلسلات والمسرحيات التي كانت أغلبها كويتية وعرفت بأدوار الشر.