بريتني سبيرز تتلقى "صفعة" على وجهها عند لقائها لاعب كرة سلة فرنسي... ما القصة؟

كشفت نجمة موسيقى البوب بريتني سبيرز أنها تعرضت "لصفعة بظهر اليد" من رجل أمن، يحمي لاعب كرة السلة الفرنسي فيكتور ويمبانياما في لاس فيغاس.



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وأضافت المغنية "قررت التحدث إليه وتهنئته على نجاحه. ونظراً لشدة الضوضاء، نقرتُ على كتفه لجذب انتباهه، فما كان من عنصر في جهاز أمنه إلا أن صفعني من دون أن ينظر إلى الوراء".



واشارت إلى أن الصفعة كادت أن تطيحها أرضاً وأدت إلى انتزاع نظارتها عن وجهها، بحسب وكالة فرانس برس. وقالت المغنية على حسابها عبر "إنستغرام" أنها رأت ليل الأربعاء عند مدخل مطعم أحد الفنادق اللاعب الفرنسي الموجود في نيفادا لخوض أول مباراة له مع فريق سان أنتونيو سبيرز.وأضافت المغنية "قررت التحدث إليه وتهنئته على نجاحه. ونظراً لشدة الضوضاء، نقرتُ على كتفه لجذب انتباهه، فما كان من عنصر في جهاز أمنه إلا أن صفعني من دون أن ينظر إلى الوراء".واشارت إلى أن الصفعة كادت أن تطيحها أرضاً وأدت إلى انتزاع نظارتها عن وجهها، بحسب وكالة فرانس برس.

وأكدت شرطة لاس فيغاس استدعاءهما إلى مكان الحادث في فندق أريا للتحقيق في الاعتداء عليها، لكن لم تصدر أي أمر بالاعتقال.



وفي وقت لاحق الجمعة، أكدت الشرطة عدم توجيه أي اتهام للحارس.





من جهته، قال فيكتور ويمبانياما بعد حصته التدريبية، إنه لم يعلم بأن سبيرز هي المعنية إلا لاحقاً.

وروى اللاعب الفرنسي الشاب البالغ 19 عاماً "راح شخص يناديني "سيدي، سيدي!" ، ثم أمسك بي من ظهري لا من كتفي. شعرت بأن الأمن أبعد هذا الشخص، لكنني لا أعرف بأي درجة من القوة".



وأضاف "لم أنظر، بل واصلت السير لكي أذهب لتناول العشاء وتمضية أمسية"، مشيراً إلى أن جهاز أمن سان أنتونيو سبيرز أعطاه إرشادات طلب منه فيه ألاّ يتوقف تجنباً "للتسبب باحتشاد".



وكتبت بريتني سبيرز على "إنستغرام": "يلاحقني الناس باستمرار... لكنّ فريقي الأمني لم يضرب أياً منهم"، مجدِدَةً تأكيدها أن كل ما فعلته هو أنها ربتت على كتفه.



وأفادت بأنها لم تتلق بعد "اعتذاراً علنياً من اللاعب أو من فريقه الأمني" أو من ناديه"، متمنيةً "أن يبادروا إلى ذلك". (bbc عربي)