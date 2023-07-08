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فنون ومشاهير

‎أصبحت شابة جميلة.. نجمة برنامج "آرابز غوت تالنت" تدخل القفص الذهبي شاهدوا كيف بدت بالأبيض

Lebanon 24
08-07-2023 | 05:00
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احتفلت المطربة المصرية ياسمينا العلواني، نجمة برنامج اكتشاف المواهب "آرابز غوت تالنت" في موسمه الرابع، بحفل زفافها، إلى رجل الأعمال عبد الله يسري.
 
 
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‎وانتشرت صور حفل الزفاف بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد ظهرت ياسمينا بإطلالتين مختلفتين خلال الحفل، الأولى كانت خلال جلسة التصوير وبداية الحفل، حيث ارتدت فستاناً منفوشاً بأكمام شفافة وذيل طويل للغاية. أما الثانية فكانت بسيطة، حيث ظهرت بفستان ستان مكشوف الكتفين مع أكمام طويلة.

 
 
وتذكر المتابعون ياسمينا الصغيرة التي شاركت في برنامج المواهب، حيث ‎اشتهرت في مصر والعالم العربي بعد مشاركتها في الموسم الرابع من برنامج "آرابز غوت تالنت". وحصلت في ذلك الوقت على الباز الذهبي من الفنانة نجوى كرم، بعد أدائها أغاني "عن العشاق" و"أنت عمري" لأم كلثوم في مرحلة تجارب الأداء.
 
 


‎وعلى الرغم من وصولها إلى نصف النهائيات وتوقع الجميع فوزها باللقب، فإنّ المفاجأة كانت بفوز منافس آخر.
 
 
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