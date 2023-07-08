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فنون ومشاهير

ياسمين صبري ترد لأول مرّة على اتهامها بتقليد جورجينا رودريغز صديقة رونالدو.. ماذا قالت؟

Lebanon 24
08-07-2023 | 11:00
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ردت الفنانة ياسمين صبري، لأول مرة على الاتهامات التي تلاحقها بتقليد العارضة جورجينا رودريغز صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.
 
 
وأكدت  خلال لقائها ببرنامج et بالعربي أنها منذ ظهورها تلاحقها هذه الشائعات، ولا تراها مهينة لها.
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وقالت: مرة قالوا بتقلد كيم كاردشيان، ومرة بتقلد جورجينا، بس بالنهاية أنا نفس الست، وسبب الاتهام هو النظر الناقصة للمرأة العربية وكأنها لا يمكن أن تكون مبدعة ولا بد أن تكون مقلدة لغيرها من نساء العالم.
 
وأضافت في 2015 كنت ابتديت أتشهر ساعتها شبهوني بكيم كارداشيان، لأن كيم كانت هي اللي في الصورة، دلوقتي هما نقلوا لا هي بتقلد چورچينا، أنا نفس الست بس غيروا هما أنا بقلد مين.

وواصلت ياسمين صبري: مش مشكلة اللي يقول يقول واللي يعمل يعمل المشكلة مش من عندي المشكلة في اللي بيعلق وبينتقد، وعلى الأقل مش بينتقد حاجة تهيني، يعني لما مبيكونش فيه حاجة تتقال هو دا اللي بيتقال.

ثم أكملت، قائلة: "يؤسفني إحنا في البلاد العربية أحيانا بنتخيل أن الشيء الأجنبي قيمته أعلى، مبنشوفش يمكن قيمة نفسنا أعلى". (سيدتي)
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