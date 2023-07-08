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فنون ومشاهير

خطة اغتيال عادل إمام.. المكلف بالتنفيذ يروي التفاصيل لأول مرة وحقائق مثيرة جدا

Lebanon 24
08-07-2023 | 08:00
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لأول مرة وعن خطة ربما لم يعلم تفاصيلها الفنان الكبير عادل إمام نفسه، كشف وثائقي بثته قناة "العربية" الجمعة، عن مخطط دبرته الجماعة الإسلامية خلف أسوار السجون لاغتيال الزعيم.


خطة الاغتيال
فقد كشف العضو السابق في الجماعة الإسلامية، محمد كروم، خلال وثائقي "عادل إمام.. ذاكرة مصرية" عن تكليفه من قبل القيادي في الجماعة عبود الزمر حين كان في السجن، باغتيال الفنان عادل إمام، مؤكدا أن الخطة كانت اغتيال شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي -حين كان مفتي مصر- لموافقته على إعدام قتلة الكاتب فرج فودة.
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لكن الزمر تراجع عن مخطط اغتيال طنطاوي بدعوى تجنب الهجوم الشعبي الواسع بعد قتل مفتي الجمهورية، ثم صدرت الأوامر باغتيال الفنان المصري الأشهر، وفق كروم، كما جاء في "العربية". 


وتابع المقال: "وقال كروم الذي كان يستغل زيارته لوالده السجين ويتلقى الأوامر من القيادات خلف القضبان، إن الجماعة الإسلامية أصدرت فتوى بتكفير عادل إمام، مشيرا إلى أن الخطة بدأت بمراقبة الزعيم في محيط مسرح الهرم الذي كان يشهد عرض مسرحية "بودي جارد".


وأضاف أنه "بعد رصده لفترة ومعرفة مواعيده يتم إطلاق النار عليه أمام المسرح"، مؤكدا أن الجماعة اعتبرت أن إمام تجاوز كل الخطوط الحمراء بعد فيلم "الإرهابي".

إلى هذا، عرض وثائقي "عادل إمام.. ذاكرة مصرية" شهادات حصرية لوزراء ومسؤولين كبار في عهد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وباحثين في الإسلام السياسي وفنانين ونقاد ولقاءات نادرة مع عادل إمام حول كواليس تروى لأول مرة عن حياة الزعيم الذي تربع لـ6 عقود على عرش الفن المصري والعربي، وعلاقته بالسلطة والرئيس مبارك ونجليه جمال وعلاء، وتصديه بالقوة الناعمة للتطرف والمتطرفين.

كما عرض الوثائقي كواليس زيارة الفنان الشهير لأسيوط معقل الجماعة الإسلامية، رغم التحذيرات الأمنية حينها. (العربية)   
المصدر: العربية
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