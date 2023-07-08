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فنون ومشاهير

بعد أزمتها.. تكريم منة شلبي من مهرجان "دواير" الثقافي

Lebanon 24
08-07-2023 | 14:00
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بعد أزمتها الاخيرة، كرم مهرجان دواير الثقافي، في افتتاح دورته الأولى، النجمة منة شلبي، عن مجمل أعمالها الفنية التي قدمتها، بحضور عدد كبير من المبدعين والمثقفين من مصر والعالم العربي.

وجاء اختيار منة شلبي للتكريم، لكونها واحدة من أكثر فنانات جيلها مساهمة في الأعمال السينمائية والتليفزيونية ذات الأصل الأدبي، وهي دؤوبة في البحث عن فرص لتحويل المزيد من الروايات إلى أعمال فنية، ومن ثم وصول الإبداع الأدبي إلى جمهور أوسع وأكثر انتشارًا.
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وعبرت منة عن سعادتها بتكريمها من مهرجان دواير الثقافي، ووجودها وسط لفيف من الكُتَّاب والمبدعين المصريين والعرب، وقالت إنها محظوظة بتجسيد أعمال مهمة لروائيين ومبدعين مصريين، إذ جسدت شخصيات في الأعمال "حديث الصباح والمساء"، للأديب نجيب محفوظ، و"واحة الغروب" للأديب بهاء طاهر، و"تراب الماس" للأديب أحمد مراد، و"في كل أسبوع يوم جمعة" للأديب إبراهيم عبد المجيد. (لها) 
المصدر: لها
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